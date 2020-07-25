У Рівненській області селянка виростила між буряками рекордну плантацію маку з любові до випічки

У Рівненській області 61-річна пенсіонерка виростила близько трьох тисяч рослин нарковмісного маку. Свій вчинок вона пояснила тим, що любить пиріжки і макарони з маком.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеву поліцію.

Рослини вона висадила на грядках між буряком (буряками). Правоохоронці зазначають, що це рекордна плантація в регіоні за цей рік.

За подібне загрожує до семи років обмеження волі, проте враховуючи чисту репутацію порушниці, то на перший раз любителька пирогів може відбутися і умовним терміном.

Відео: YouTube / ТСН