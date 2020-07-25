Відоме фізичне правило виявилося хибним

Більшість із нас пам’ятає зі шкільної програми з фізики про те, що тіла з різнойменними зарядами притягуються. Виявляється, це не зовсім так.

На уроках нам показували, що якщо піддати воду дії струму, то катіони (позитивно заряджені йони) будуть рухатись в бік катоду, який приєднаний до негативного полюсу джерела струму — це універсальна наукова істина, яка, як виявилось, має свої виключення. Вчені дослідним шляхом довели, що катіони… можуть притягуватись один до одного.

Дослідники під проводом Ричарда Сейкеллі, хіміка лабораторії Берклі, домоглись того, що катіони гуанідіна у водному розчині притягнулись один до одного, повідомляється на сайті Лабораторії Берклі.

Вчені передбачали, що таке явище можливе — ще в кінці 19 століття чеський вчений Франц Хофмейстер відмітив, що катіони гуанідіна можуть притягуватись не до катодів, а до анодів. Проте тільки зараз дослідникам вдалось поспостерігати за таким ефектом.

«Якщо катіони гуанідіна можуть паруватись таким чином, то інші подібні системи катіонів, вірогідно, теж можуть», — говорить Ричард Сейкеллі.

: epochtimes.com.ua

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