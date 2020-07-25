Анатомія чуток: пішла бійка за високі кабінети

Медведєва готують на місце Матвієнко, з Центробанку намагаються виставити Набіулліну, а в Хабаровську зачищають команду Фургала.

Хабаровськ не здається Дегтярьову

Новий глава Хабаровського краю Михайло Дегтярьов працює під щільним контролем управління внутрішньої політики адміністрації президента — це найбільш стійкий зараз про нього слух. Нібито з ним постійно на зв’язку знаходяться куратори з АП, і саме під їх диктовку він почав змінювати обласне керівництво, хоча раніше давав зрозуміти, що не збирається цього робити.

Як говорить джерело, близьке до команди арештованого екс-губернатора Сергія Фургала, звільняють якраз умовне «ядро опору». Можливо, тих, кого в кремлівської адміністрації вважають відповідальними за організацію протестів.

Так, відправлений у відставку перший заступник голови хабаровського крайового уряду, головний «орговик» (керівник апарату) Володимир Хлапов. Як відзначають, він довгий час працював у команді Віктора Ішаєва, який був хабаровським губернатором з 1991 по 2009 роки, а потім, до 2013 року, займав посаду повпреда президента на Далекому Сході. Саме Ішаєва багато називають натхненником кампанії по опору рішенням федерального центру, включаючи перемогу Фургала на виборах губернатора в 2018 році.

Звільнений Дегтярьовим і «економічний» віце-губернатор Юрій Золочівський, який встиг до хабаровської адміністрації попрацювати в таких серйозних організаціях, як ВТБ, «Ренесанс-страхування» та фінансова група «Альфа».

У той же час, самому Дегтярьову його консультанти нібито заборонили спілкуватися з місцевими протестувальниками. При цьому починається друга хвиля придушення протестів. А сам губернатор повідомив, що вихідні, коли проводяться опозиційні мітинги, він має намір проводити за межами Хабаровська — явно щоб показати, що він користується підтримкою «простих людей», а в столиці краю, як він сам висловився, вулицями ходять «крикуни».

Підключився навіть президентський прес-секретар Дмитро Пєсков, який розповів журналістам, що в Хабаровську на мітинги виходять заїжджі «псевдоопозиціонери». Хоча розповіді про підтримку протестних акцій з-за кордону владі все ж довелося припинити.

З боку ситуація в Хабаровську зараз виглядає так, ніби протести і правда поступово йдуть на спад. Можливо, саме з-за того, що руйнується їх організаційне ядро. Так що, як каже джерело, близьке до керівництва Хабаровського краю, зараз настає момент істини. Чи зможуть протестувальники і далі активно діяти вже без неформальної підтримки з боку місцевих еліт? Якщо так, то федеральний центр знову помилився і йому доведеться шукати інший спосіб взяти ситуацію в країні під контроль. При цьому будь-яких інших інструментів вирішення цієї задачі, крім грубої сили, в арсеналі федерального центру ніхто зараз не бачить.

Медведєва «десантується» в Раду Федерації

Анонімні телеграм-канали раптово почали «сватати» екс-президента і колишнього прем’єра Дмитра Медведєва на посаду спікера верхньої палати парламенту. Натякають, що це така «кремлівська багатоходівка», тому що Валентина Матвієнко, яка зараз займає цей пост, нібито стала чи не другою за впливом у країні людиною. Причому її можливості так великі, що навіть президент, як запевняють слухмейкеры, не в змозі іноді впоратися з нею.

Ось Матвієнко нібито і вирішили «посунути» на який-небудь менш значущий пост. Але вона вміло пручається, технічно заважаючи президенту медведєву довічним сенатором. Іншим шляхом колишнього президента до Ради Федерації делегувати не бажають, хоча якраз наближається Єдиний день голосування у вересні, і його міг би зробити сенатором хто-небудь з тих голів регіонів, кому треба підтвердити свої повноваження. Але новий глава ради федерації, як каже джерело, близьке до адміністрації президента, не може бути ставлеником губернатора — тільки особисто президента.

Втім, це ж джерело сумнівається у своєчасності чуток про новий різкому загостренні боротьби за крісла в керівництві країни. Швидше вже, за його словами, у вересні посунутися зі своїх постів доведеться деяким чиновникам в самій президентській адміністрації. За підсумками, так би мовити, всіх політичних подій з січня місяця за вересневий Єдиний день голосування. Навіть чутки про те, що прем’єр Михайло Мішустін може стати наступником Путіна, про що заговорили після його звіту перед парламентом, і то виглядають переконливіше, ніж рокіровка Медведєва і Матвієнко.

Набіулліна під ударом

Глава Центробанку знову опинилася фігурантом кадрових чуток. Напередодні ЦБ відкликав ліцензії у кількох банків, де регулятор знайшов цілий букет порушень. Але головною проблемою, судячи з усього, стали операції з виведення за кордон коштів фізичних осіб, причому на якісь гігантські, поки офіційно не озвучені суми. Можливо, накрита чергова велика відмивочна, причому нібито підконтрольна російським силовикам.

Правда це чи ні, але проти Ельвіри Набіулліної в цей же час почалася потужна інформаційна кампанія. Атакують як її особисто, так і всю політику Центробанку в цілому. Анонімні телеграм-канали пишуть, що Набіулліну ось-ось звільнять. Нібито новини про неї зникли зі ЗМІ, вона давно не зустрічалася з президентом і все це ознака того, що вона впала в немилість.

Між тим, за словами джерела, близького до керівництва ЦБ, ситуація зовсім інша. Справа в тому, що наближається повноцінний економічний криза, викликаний наслідками епідемії коронавіруса. Він може стати очевидним вже восени, і Набіулліна, за згодою президента, просто готує слабку російську фінансову систему до того, щоб вона без великих і скандальних втрат пройшла цей шторм. Так що керівництву ЦБ зараз просто не до активного публічного піару.

Яка з двох версія виявиться ближче до реальності стане ясно і правда швидше за все восени. Саме тоді країна за прогнозами багатьох експертів відчує на собі всі ефекти COVID-19, що називається, «по повній програмі».