Ми на порозі грандіозного шухеру: Кабмін Шмигаля хоче поховати гривню — експерт

Щось підказує, що ми на порозі грандіозного шухеру на українському фінансовому ринку…

Ніяких емоцій, тільки кілька основних цифр і фактів:

По-перше, доходи держбюджету-2020 Кабмін почав компенсувати за рахунок девальвації гривні.

Так, у понеділок, 20 липня, НБУ встановив курс гривні до долара США на рівні 27,36 грн., а в п’ятницю, 24 липня, офіційний курс «американця» на рівні 27,87 гривень. Не слабкі темпи ослаблення нашої нацвалюти, відповідно, ще й спекулятивні атаки на гривню посиляться.

По-друге, в умовах прогнозу аналітиків МВФ рівня падіння ВВП України до 2020р. до 8,3%, а також повідомлень про те, що обсяги промислового виробництва у червні 2020р. порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6 % (у травні було зафіксовано падіння на 12,2 %), плюс Україна різко скоротила на 45% транспортування газу у зв’язку з введенням «Турецького потоку» (вже втрачено 15 млрд. кубометрів газу транзиту), а Мінфін тим не менше 23 липня розмістив держоблігації на 2 млрд. дол. США з астрономічної прибутковістю нового випуску під 7,25 % річних з погашенням у березні 2033 року.

Хто буде обслуговувати такі дорогі позики, якщо стагнація української економіки вже носить системний характер?!

А ключова ставка Європейського ЦБ – 0 %, ставка ФРС США – 0 %-0,25 %, облікова ставка НБУ – 6 %. Ну, в наявності – класичні ознаки фінансової піраміди.

По-третє, Верховна Рада наполегливо затягує ухвалення Закону про ринках капіталу і тим самим сильно гальмує реалізацію ідеї хеджування (страхування) ризиків на фінансовому ринку України і створення в нас організованого біржового ринку.

Природно, жоден великий стратегічний інвестор, крім валютних спекулянтів, в таку корумповану країну не зайде.

Висновок. Як по мені, то Кабмін Шмигаля діє алогічно і, найімовірніше, хоче поховати гривню. А далі – пандемічне вимирання виробляючої економіки країни.