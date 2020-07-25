Мінфін відзвітував про повному вичерпанні «коронавирусного фонду»: на що пішли гроші

Станом на 24 липня 2020 року уряд розподілив всі 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19…

З них 16 млрд виділені для системи охорони здоров’я, 7 млрд грн — на фінансування фонду по безробіттю, 35 млрд грн — на ремонт доріг.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«З початку до Фонду закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, прийнятих законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд гривень.

Станом на 24 липня 2020 року уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досяг обсягу бюджетного призначення, затвердженого у державному бюджеті на 2020 рік для Фонду», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що касові видатки коштів фонду за станом на 23 липня становили 9,8 млрд гривень.

За інформацією Мінфіну, насамперед 16 млрд грн виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі необхідного обладнання для лікарень, в тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах.

Для фінансування фонду по безробіттю виділено близько 7 млрд грн, з яких 2,7 млрд — на допомогу по частковому безробіттю.

Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантин і мають дітей у віці до 10 років.

Також 2,5 млрд грн спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Примітно, що Мінфін відзвітував про повному вичерпанні «коронавирусного фонду» якраз сьогодні, коли вранці Моз повідомив про різке прискорення темпів зростання заражень коронавірусом (майже тисяча за добу) і антирекорду по кількості госпіталізованих хворих:

При цьому восени напевно настане друга хвиля — більш потужна. А грошей вже немає…

Надрукують ще?..

Як говориться, розумом шмыгАлей не зрозуміти…

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