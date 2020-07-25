Коля Оболонський ставить людей на лічильник, а потім носить коробки в Офіс президента — нардеп

Єрмак не даремно поставив Тищенко заступником голови транспортного комітету, він запустив своє рило в кожну галузь міністерства інфраструктури…

Компанія, яку контролює нардеп Тищенко через Германа Блінова (чоловіка сестри Тищенко) розкрадала державний бюджет при будівництві багаторівневого паркінгу в Борисполі, але новина в тому, що СБУ робить вигляд, що в цій схемі немає ні самого Тищенко, ні його родича.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці нардеп з фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

Після провалу Баканова в Луцьку, СБУ вирішили вбити двох зайців: першими дістатися до цієї справи, щоб інше відомство не провело обшуки первее, а також показати ілюзію бурхливої діяльності.

Як можна було по цій справі не провести обшуки у Блінова і Тищенко?

Відповідь проста — Баканов і є плоть офісу президента.

Єрмак не даремно поставив Тищенко заступником голови транспортного комітету, він запустив своє рило в кожну галузь міністерства інфраструктури.

Згадайте, як він відразу після обрання нардепом зухвало поводився на виїзному засіданні транспортного комітету у Борисполі.

Таким чином він скрізь намагається залякати керівників державних підприємств, змусити враховувати його інтерес.

Коля «Оболонський» у звичній для себе манері ставить людей на лічильник, а потім носить в Офіс президента коробки.