Це спектакль заради тиску на гаранта: екс-глава Убозу прокоментував захоплення заручників

Дзвінки про мінування і спроби захоплення заручників, які почастішали в Україні, схожі просто на вистави, оскільки справжній терорист діє тихо і професійно.

Про це в коментарі «Гордону» заявив організатор і колишній керівник управління кримінальної розвідки ГУ по боротьбі з організованою злочинністю МВС, почесний член International Police Association Валерій Курей.

«Він (зловмисник. – Ред.) нікого не попередить, адже його завдання – завдати шкоди. У нас же 90% дзвінків про замінування мають якийсь намір, і велика частина повідомлень надходить з-за меж України. Значить, є ще завдання – дестабілізація і хаос в країні», – переконаний екс-глава Убозу.

Причиною терористичної активності в Україні він назвав комплекс обставин, серед яких – загальна неспокійна обстановка в світі, війна на Донбасі і недопрацювання правоохоронних органів. Крім цього, на його думку, на останніх подіях позначився переділ сфер впливу в країні і діяльність зовнішніх сил.

«Ніхто не відміняв класичний принцип марксизму-ленінізму: чим гірше, тим краще. За великі кошти, що надходять ззовні, створюються групи маргіналів. По команді вони шатают вулицю, влаштовують конфліктні ситуації, бійки. Починають «пробивати» наша держава, по-перше, щоб подивитися, як суспільство відреагує, а по-друге, щоб маніпулювати», – пояснив він.

Курей вважає, що таким чином хтось намагається чинити тиск на гаранта і суспільство». Також він припускає, що в розхитуванні ситуації в нашій країні можуть бути зацікавлені як зовнішні, так і внутрішні вороги.

«Тут сходяться інтереси у зовнішнього ворога і внутрішніх сил, які прагнуть з усього, що відбувається витягти для себе вигоду. Навіть якщо в події немає прямої участі агресора, він так чи інакше використовує наші помилки, стан нашого суспільства, підігріває негативні тенденції. Це звичайна стратегія ворогів України», – пояснив екс-глава Убозу.

Він зазначив, що місця позбавлення волі контролюються авторитетами, які часто працюють не тільки на зовнішніх, але й внутрішніх, які діють в Україні ворогів.

«Значить, вони знають категорію осіб, схильних до насильства, і в потрібний момент можуть допомогти їм, підтримати матеріально або психологічно, ідейно підштовхнути», – розповів Курей.