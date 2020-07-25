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Новий поворот у вбивстві бізнесмена під Києвом: Шкіряк розповів цікаві деталі

25.07.2020

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розкрив деталі про бізнесмена Ігоря Плекане, якого вбили на Київщині.

За його словами, цей чоловік був «цікавою особистістю». Про це Шкіряк розповів в ефірі «Апостроф TV».

«Столичним бізнесменом його назвати досить складно… Так як сім’я загиблого живе, м’яко кажучи, дуже скромних умовах. Особистість досить цікава. Він фігурував у кримінальних провадженнях. В тому числі, фігурував в одному з кримінальних проваджень про напад і замах на життя одного з активістів. Я не буду уточнювати, адже поки йде слідство», – заявив радник міністра внутрішніх справ.

За його словами, інформація про кількох нападників і автоматах на місці вбивства – не відповідає дійсності.

«З кущів дійсно вийшов кілер в камуфляжі, в масці і зробив сім пострілів. Одна куля потрапила чоловіку в голову. В результаті черепно-мозкової травми чоловік загинув», – зазначив Шкіряк.

Він також додав, що зараз тривають всі необхідні слідчі дії.

«Розглядаються три головні версії цієї події: це кримінальні розборки, скажімо так, це професійна діяльність і це помста з боку тих людей, кому він міг свого часу насолити», – підсумував чиновник.

 

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