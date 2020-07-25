Таксисти зберігають телефони та адреси пасажирів: чому це небезпечно

Служби таксі в Україні формують облікові бази, в яких номери мобільних телефонів пасажирів зберігаються в прив’язці до адрес поїздки. Перевізники пояснюють, що практикують збереження інформації для зручності пасажирів і захисту від недобросовісних клієнтів. Однак дозволу на зберігання даних не просять, що можна розцінювати як порушення приватності. А в разі витоку даних ними можуть скористатися зловмисники.

«Я днями викликав одне з популярних таксі в Києві. Диспетчер, не чекаючи, поки я назву точку відправлення, сама запропонувала подати машину на мою домашню адресу. Стало відверто неприємно, що приватності в таксі – нуль. Я перепитав, мовляв, а що, в вашому таксі мій номер телефону записаний в прив’язці до моєї домашньої адреси? На це запитання диспетчер відповіла ствердно. Мені боятися, звичайно, нічого, але пам’ятаю, що час від часу при виклику таксі диспетчери запитують повну адресу, включаючи номер квартири. Тепер виходить, що в руках служби таксі є відомості про те, що точна адреса такого-то абонента – така-то», – розповів киянин Володимир М.

Докладніше «Сьогодні» ситуацію роз’яснив голова профспілки таксистів України Василь Попик.

«База “чорних” адрес, тобто таких, куди служби таксі не подають машини – вони є практично в кожній службі, – розповів нам Попик. – Причина формування таких баз – недобросовісні пасажири. Є такі, які організовують гру – викликають відразу кілька машин з різних служб, засікають час, хто за скільки часу приїжджає. Тепер про те, що фіксуються номери телефонів та адреси. Нинішні технології такі, що все можна побачити, все знати. Вважаю, що це нормально. Крім того, це навіть спрощує життя клієнта, який викликає таксі».

За даними юристів, зберігання інформації про мобільні номери в прив’язці до домашніх адрес – на межі закону.

«Згідно із законодавством України, отримання, обробка, поширення і використання інформації без дозволу конкретної фізичної або юридичної особи тягне за собою кримінальну відповідальність. В даному випадку має місце обробка інформації, – вважає адвокат Іван Ліберман. – Такі бази, як правило, потрапляють до третіх рук. Такі люди можуть відстежити місцезнаходження людини, можуть навести квартирних злодіїв на її житло».

Експерт в галузі безпеки Сергій Шабовта каже, що продаж баз вже став стійким бізнесом.

«Ці бази цікаві кримінальному середовищу. До речі, такі бази мають у своєму розпорядженні не тільки служби таксі, а й служби доставки. Такі відомості можуть бути первинним каталізатором для протиправних дій. У наші дні захищеності від витоку немає, є дефіцит приватності», – говорить Сергій Шабовта.

Цю практику прокоментували нам і в МВС.

«Номер мобільного телефону, з якого викликається таксі, і номер будинку, до якого людина просить подати авто, не є персональними даними, – говорить експерт в області кібербезпеки, декан факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ В’ячеслав Марков. – Крім того, інформація служб таксі не є базою даних, це, скоріше, довідкова інформація, яка не ідентифікує людину повною мірою. Витік, звичайно, може статися, але така інформація може знадобитися хіба що іншій службі таксі».

За словами Маркова, тим, хто педантично ставиться до своїх даних, варто користуватися функцією «Прихований номер». Втім, в службах таксі на це відповіли, що в такому випадку вони не мають змоги відправити клієнту повідомлення про наявність автомобіля на необхідний час.

За даними кіберполіцейських, інформація, яку пасажир надає водіям через мобільні додатки, також не є персональними даними.

: mashyna.com.ua

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