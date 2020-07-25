Сигнал незадоволеним в регіонах

Дегтярьов почав звільняти з крайового уряду місцеві кадри і запрошувати замість них людей з Москви. Все це напередодні чергового раунду протестів, які, як ми пам’ятаємо, в значній мірі підживлюються антимосковскими настроями.

Стає очевидним, що всі попередні висловлювання губернатора, немов покликані розсердити протестувальників, є не дурістю, а частиною єдиної стратегії. Мабуть, цілей у неї дві.

Перша — породити в хабаровчанах почуття безсилої злоби. «Плювали вони на наше невдоволення; роблять, що хочуть». У Кремлі читали підручники з соціальної психології і знають, що відчуття безсилля демобілізує протест. Спойлер: насправді не завжди.

Друга мета — і напевно, вона головна — пов’язана з бажанням послати сигнал незадоволеним в інших регіонах. «Не думайте, що якщо ви почнете протестувати, то ми до вас прислухаємося. В труні ми ваше невдоволення бачили».

Правда, останнім сигналом дещо суперечить вчорашнє рішення федерального уряду виділити бунтівнику краю додаткові гроші. Можливо, права рука в Москві не знає, що робить ліва. Дегтярьов просто сам попросив у Мішустіна грошей (московські призначенці люблять козиряти перед аборигенами своїми столичними зв’язками і лобістськими можливостями), ну а той вирішив на всяк випадок не відмовляти (щоб потім у політичній короткозорості не звинуватили — прем’єр адже теж новини читає, знає, що Дегтярьову зараз нелегко). Швидше за все, Кремль в цій історії не брав участь і не зміг її запобігти.

Тому другий сигнал вийшов трохи зім’ятим.