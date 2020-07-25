Експерти спрогнозували курс долара до кінця року

Експерти фінансового ринку охарактеризували ситуацію на ринку обміну валют і поділилися баченням подальшого розвитку ситуації.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Після призначення президентом Володимиром Зеленським нового голови Нацбанку України національна валюта почала «просідати» під тиском долара і євро. Однак падіння почало змінюватися відносною стабілізацією гривні, ситуація на міжбанку поступово почала вирівнюватися. Аналітики вважають, що далі все буде залежати від дій Кирила Шевченка, очолив НБУ.

Кирило Шевченко, фото «Кореспондент»

«Чітко видно, що курс долара пішов у новий зростання після призначення главою НБУ Кирила Шевченка. Думаю, що в найближчі місяці дуже багато чого буде залежати від інформаційного фону. Якщо стане зрозуміло, що НБУ має намір штучно послабити курс замість того, щоб спробувати повернути ринок у рівноважний стан шляхом поступового нівелювання негативного новинного фону, то девальваційні настрої тільки посиляться, а процес девальвації стане самостійно підтримуваних», — пояснила експерт Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Аналітик поділилася думкою про те, що як мінімум до кінця поточного року національна валюта не переступить психологічну позначку в 28 гривень за долар США. Втім, не виключено, що наприкінці року курс валют буде зафіксований на відмітці до 28,5 гривень за долар.

Інші експерти були впевнені в тому, що гривня значно подешевшає вже до осені поточного року. Ситуація змінилася з призначенням Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку України, що призвело до значно більш швидкого послаблення національної валюти. Подальший розвиток подій буде залежати від дій Кирила Шевченка на посаді голови НБУ, а також від політики, яку буде проводити Центробанк.

«Нерезиденти, також, як і резиденти, можуть створювати додатковий попит або пропозиція в залежності від переважаючих очікувань. Минулого тижня їх портфель гривневих ОВДП знизився на 2,2 мільярда гривень, до цього, з піку в лютому, портфель скорочувався на 6-8 мільярда гривень в місяць. Відповідна купівля валюти не була критичною для нашого валютного ринку, але досить вагомою», — пояснив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.