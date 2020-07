У Twitter планує ввести платну підписку

Компанія Twitter збирається ввести платну підписку. Очікується, що торкатися це буде лише професійних користувачів і використання програми Twitter Tweetdeck.

Платна версія соцмережі, ймовірно, буде містити розширені аналітичні дані, а також оповіщення про останні новини і про теми, що обговорюються передплатниками аккаунта, повідомляє CNN.

А що з звичайним Twitter?

Основна версія Twitter залишиться безкоштовною для користувачів.

Scoop: Twitter is developing an ‘advanced TweetDeck’ that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS

— Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017

Розширена версія програми називається TweetDeck. Зараз воно надається безкоштовно і містить тільки основні дані про акаунті користувача.

Чому Twitter вводить платну версію

Відомо, що Twitter так і не зміг залучити досить аудиторії для стабільного розміщення реклами. Тому поліпшення сервісів для професійних користувачів може стати значним джерелом доходу компанії.

Нещодавно Twitter повідомив, що в другому кварталі 2020 року компанія заробила на рекламі близько 562 мільйонів доларів, а це на 23% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Варто зазначити, що дохід компанії скоротився не в останню чергу завдяки рекламодавцям, які бойкотують соціальні мережі загальнонаціональних протестів у США проти расової несправедливості. Як би там не було, але керівники Twitter не підтвердили, що бойкот міг вплинув на саму соцмережу.