Трамп покаравши знизити ціни на ліки у США

Президент США Дональд Трамп видав у п’ятому ятницю чотири укази, які мають на меті зниження цін на ліки в країні.

Як пише “Укрінформ”, про це повідомляє The Hill.

“Підписані Трампом укази створюють умови, щоби штати змогли планувати імпорт дешевших препаратів з Канади”, – зазначається в повідомленні.

Крім того, передбачається ліквідація системи знижок для посередників, які відтепер автоматично мають отримувати клієнти в кінцевій вартості препаратів. Інші вимоги спрямовані на зменшення ціни на інсулін, а також регуляцію вартості ліків для страхових компаній.

Водночас президент США зазначив, що початок дії його указів затримані до 25 серпня, щоби дати можливість керівникам фармацевтичних виробництв, які виступають категорично проти цієї ідеї, запропонувати альтернативу.

Трамп заявивши, що він зустрінеться з керівниками лікарських компаній наступного вівторка в Білому домі.