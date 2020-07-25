Рятувальники знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів на Донбасі

Рятувальники зі складу Операції об’єднання єднаних сил за минулу добу провели знешкодження 70 вибухонебезпечних предметів на Донбасі.

Як пише “Інтерфакс-Україна”, про це заявив прес-центр ООС.

“Обстежено понад семи гектарів місцевості та вилучено і знищено сімдесят вибухонебезпечних предметів. Ця робота була проведена підрозділами ДСНС зі складу Об’єднання єднаних сілі за минулу добу”, – йдеться в ранковому зведенні штабу.

Також рятувальники допомогли місцевім жителям відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, пошкоджених у результаті ворожих обстрілів.

“На двадцять об’єктах інфраструктури відновлення триває. А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну і психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, морські піхотинці зі складу Об’єднання єднаних сил допомагають жителям прифронтового селища Бердянськ на Приазов’ї.

“Місцеві жителі залишилися один на один зі своєю проблемою – постійною відсутністю води. Військові допомагають їм з підвозом питної і технічної води”, – додали в штабі.