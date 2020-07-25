Фура та легковик зіткнулися в Семиполках під Києвом, є загиблі

У Броварському районі Київської області произошлдорожно-транспортна пригода. Біля села Семиполки зіткнулися фура та легковий автомобіль, є загиблі.

Як передає Цензор.НІ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.







Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики.

“Зіткнулися фура та легковий автомобіль. Від удару легковик перетворився на купу металу. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднено. Будьте уважні і обережні, не поспішайте”, – йдеться в повідомленні.

Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з’ясовуються.