Ford представив захист від коронавірусу для своїх автомобілів

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, новинку буде пропонуватися для комерційної лінійки машин.

Компанія Ford оголосила про випуск нових аксесуарів для комерційних моделей Transit і Transit Custom – захисних прозорих екранів, які повинні допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусу. Нові захисні екрани для комерційних автомобілів Ford покликані допомогти компаніям-операторам відповідати вимогам соціального дистанціювання і забезпечити додатковий спокій для водія і пасажирів.

Екрани розроблені з урахуванням різних типів перевезень, включаючи шкільні автобуси, транспортування пацієнтів, автомобілі таксі і доповнюють вже існуючі засоби індивідуального захисту від коронавірусу.

Герметичні екрани виготовлені з прозорого полівінілхлоридного (ПВХ) пластика і можуть бути легко продезінфіковані. Екрани можна легко встановити за допомогою спеціальних пасків, а також присосок, які кріпляться до внутрішньої сторони вікон.

Екрани можуть бути встановлені в чотирьох різних конфігураціях:

Між сидінням водія і переднього пасажира.

За передніми сидіннями в якості перегородки від іншої частини салону.

Між водієм і переднім пасажиром і за передніми сидіннями.

Між і позаду водія і переднього пасажира, а також між сидіннями другого ряду.

Крім того, екрани і точки кріплення були ретельно спроектовані для забезпечення безпеки пасажирів: додаткові кріпильні паски не заважають розкриттю бічних і шторних подушок безпеки у разі аварії.

Спочатку захисні екрани від коронавірусу були розроблені для фургонів Transit і Transit Custom, а також фургонів Tourneo Custom. Однак трохи пізніше до них додадуться й молодші побратими – Transit/Tourneo Connect і Transit Courier. Замовити антивірусні аксесуари можна через дилерів Ford, а також через онлайн-магазин Ford.

: specmachinery.com.ua

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