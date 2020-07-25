Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ford представив захист від коронавірусу для своїх автомобілів

25.07.2020

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, новинку буде пропонуватися для комерційної лінійки машин.

Компанія Ford оголосила про випуск нових аксесуарів для комерційних моделей Transit і Transit Custom – захисних прозорих екранів, які повинні допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусу. Нові захисні екрани для комерційних автомобілів Ford покликані допомогти компаніям-операторам відповідати вимогам соціального дистанціювання і забезпечити додатковий спокій для водія і пасажирів.

Екрани розроблені з урахуванням різних типів перевезень, включаючи шкільні автобуси, транспортування пацієнтів, автомобілі таксі і доповнюють вже існуючі засоби індивідуального захисту від коронавірусу.

Герметичні екрани виготовлені з прозорого полівінілхлоридного (ПВХ) пластика і можуть бути легко продезінфіковані. Екрани можна легко встановити за допомогою спеціальних пасків, а також присосок, які кріпляться до внутрішньої сторони вікон.

Екрани можуть бути встановлені в чотирьох різних конфігураціях:

Між сидінням водія і переднього пасажира.
За передніми сидіннями в якості перегородки від іншої частини салону.
Між водієм і переднім пасажиром і за передніми сидіннями.
Між і позаду водія і переднього пасажира, а також між сидіннями другого ряду.

Крім того, екрани і точки кріплення були ретельно спроектовані для забезпечення безпеки пасажирів: додаткові кріпильні паски не заважають розкриттю бічних і шторних подушок безпеки у разі аварії.

Спочатку захисні екрани від коронавірусу були розроблені для фургонів Transit і Transit Custom, а також фургонів Tourneo Custom. Однак трохи пізніше до них додадуться й молодші побратими – Transit/Tourneo Connect і Transit Courier. Замовити антивірусні аксесуари можна через дилерів Ford, а також через онлайн-магазин Ford.

: specmachinery.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   ЗМІ повідомили про страту в Єгипті п'яти осіб за звинуваченням у тероризмі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *