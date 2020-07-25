Успіхи інших країн в освоєнні космосу на тлі навіть не відставання, а переходу Росії у другу космічну лігу, найяскравіше кажуть, що система, укорінена в Росії 30 років тому, взяла найгірше в СРСР, призвела країну до технічного відставання. Вона і далі ломить тим же курсом.

Китай вчора запустив ракету — вона доставить марсохід «Питання до неба» на Червону планету. Посадка на Марс завжди складна і поки неясно, що вийде з цієї місії, але китайський прогрес на тлі повної відсутності або провалу російської марсіанської програми очевидна.

Китай здійснив запуск самостійно. Не зайве нагадати, що перший китайський марсіанський супутник «Инхо-1» був запущений з Байконура разом з російським дослідницьким апаратом «Фобос-Грунт» в листопаді 2011 року, проте запуск був невдалим і в січні 2012 року «Фобос-Грунт» згорів в атмосфері Землі разом з китайським апаратом. Дякую за співпрацю, російські «партнери».

Ось такий китайський прогрес.

Це вже другий важкий удар по російській пропаганді, обманывающей країну, досі виставляє Росію чи не світовим космічним лідером. Нещодавно до Марса стартував арабська апарат «Надія», тепер китайський «Питання до неба», а в серпні очікується політ ракети з американським марсоходом «Наполегливість». Удар! Ще один! Боєць упав на коліно! Третій! Нокаут.

Чужі супутники непримітними з Землі метеликами будуть пурхати над Червоною планетою, вивчати її атмосферу.

Чужі марсоходи, немов гігантські краби, повільно повзуть по марсіанської поверхні, обертаючи колесами, в панцыре сонячних батарей, ворушачи щупальцями маніпуляторів, вдивляючись у фантастичні пейзажі сухою, холодною планети. Пилові бурі пройдуть за ним і полинуть далі.

Марсоходи засипають на ніч, пробуджуються з променями Сонця, навпомацки біжать по застиглої іржавої рівнині. Ті, що вже відслужили своє, застигли на мільярди років пам’ятками досягнень людства. Серед них немає російських машин.

Росії немає на Марсі. Над ним — чуже небо…