Саакашвілі показав своє бачення ДАБІ

Голова Виконкому реформ, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі запропонував передати функції Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) приватним особам.

Як передає Хвиля, про це він розповів в середу, 22 липня під час презентації альтернативного бачення реформи відомства, розробленої «Офісом простих рішень і результатів».

«Офіс простих рішень і результатів» (ОПРР) презентував своє бачення реформи ДАБІ на круглому столі, організованому Конфедерацій будівельників України.

Виходячи з презентації, пропонується наступне:

відмовитися від детального плану розвитку територій (ДПТ). Основним джерелом містобудівної документації повинен стати містобудівний кадастр;

функції ДАБІ (об’єкти СС2 і СС3) частково передати приватним юридичним особам. Контроль над об’єктами підвищеної поверховості (СС3) залишається за державою. При цьому воно рандомно визначає, хто з юросіб може контролювати СС2 і СС3, а також перевіряє якість роботи юросіб;

отримання техумов (ТУ) на інженерну інфраструктуру не до початку будівництва об’єкта, як це відбувається на даний момент, а до введення об’єкта в експлуатацію;

контроль за самовільним будівництвом покладається на громадськість. Крім того, активістам пропонується отримувати 20% від накладеного на забудовника штрафу.

Саакашвілі зазначив, що запропонована система кардинально відрізняється від існуючої, а також запропонованої раніше Шмыгалем. «Я розмовляв з президентом. Він не хоче половинчастих рішень, він хоче повністю перебудувати систему, а не окремі шматочки».

При цьому він зазначив, що президент України Володимир Зеленський ще не бачив презентації цієї реформи, але ознайомиться з нею найближчим часом.

Як пише Mind, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню розповів, що існує й альтернативне бачення реформи ДАБІ. Зокрема, профільне міністерство розробляв відповідний законопроект.

Зокрема, у ньому пропонувалося створити два відомства, а не три: Державну інспекцію містобудування України (ГІГУ – виконує контрольно-інспекційну функцію) та Державну сервісну служби містобудування (ГССГ – будівельний ЦНАП). Функції третього відомства, робота якого полягає у нормотворчості, передбачалося віддати сторонньої структурі, наприклад, профільному міністерству.

Відзначається, що на сьогоднішній день створено ГІГУ під керівництвом Юрія Васильченко, очолював раніше ДАБІ, а саму ДАБІ очолює тимчасовий керівник Богдан Федоренко.

Як ринок поставився до ініціативи Саакашвілі?

Підкреслюється, що запропонований формат реформи ДАБІ викликав неоднозначну реакцію гравців ринку. Деякі нововведення забудовникам сподобалися, однак в цілому вони зійшлися на думці, що реформи не вистачає системності, а її укладачам – знань про існуючі правила гри на ринку.

Адвокат і партнер юркомпанії KPD Consulting Владислав Кисіля зазначив, що частина пропозицій ОПРР вже давно впроваджені (наприклад, дозвіл проектувати за Еврокодам діє з 2011-го), частина – суперечать активно впроваджуються зараз рішеннями. «Те, що прописано як частина Містобудівного кадастру, вже створено як елемент Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Також вже розробляється законопроект щодо захисту інвесторів».

Відмова від ДПТ

За словами Кисіль, ДПТ з’явилися саме по причині відсутності або поганої якості генпланів. І однозначна їх скасування не вирішує проблему, а загострює.

«Я завжди був проти ДПТ і вважаю їх абсолютно недолугим документом. Але таке різке їх виключення з правового поля без якихось речей, які регламентують стратегію розвитку, – це дуже сміливий крок, який точно призведе до хаосу», – зазначив СЕО і керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution Андрій Рижиков.

Громадський контроль

Рижков заявив, що запропонований варіант нагадує казкову історію: «по-перше, те, що зі штрафу фізична особа отримує 20%, по-друге, процедура визнання будівництва самочинним. З урахуванням існуючої містобудівної документації, більшу частину будов формально можна визнати самовільними і оштрафувати».

Як пише видання, запропонована концепція потребує систематизації, а також опрацювання базових понять. Експерти зійшлися на думці, що при впровадженні в існуючому вигляді настане хаотична забудова країни.

Однак цілком можливо, що деякі елементи знайдуть підтримку у надепов. Приміром, за словами голови КБУ Лев Парцхаладзе, уряд і парламент на даний момент розробляють кілька варіантів законопроектів про подальшу реформу системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.