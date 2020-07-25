На українських дорогах стало більше нарядів поліції

На українських дорогах збільшилася кількість нарядів патрульної поліції. Про це розповів голова Нацполиции України Ігор Клименко.

За словами Клименка, до кінця літа поліція буде проводити акцію «Безпечне шосе». До неї вдалися через те, що на дорогах загострилася ситуація в сфері безпеки.

Так, у липні в нашій країні вже зареєстровано близько 1000 ДТП. У них 168 чоловік загинули, а ще 1218 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Тільки за останні чотири дні в ДТП загинула 31 людина.

Тому Клименко наказав посилити заходи безпеки на дорогах. Акція правоохоронців триватиме до кінця літа.

Правоохоронці проаналізують аварійність на дорогах, визначать найбільш оптимальні місця для нарядів патрульної поліції, збільшать їх кількість на небезпечних ділянках трас. На півдні поліцейські повинні бути ближче до місць відпочинку людей.