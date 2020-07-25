У Стамбулі Айя-Софія буде відкрита для віруючих цілодобово

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розпорядився, щоб мечеть Айя-Софія була відкрита для здійснення молитов цілодобово. Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Наш президент Ердоган дав вказівку залишити мечеть Айя-Софія відкритою для віруючих 24 години на добу. Відтепер Айя-Софія буде відкрита цілодобово. Ми дякуємо нашого президента», — повідомляє агентство.

У мечеті Айя-Софія в Стамбулі здійснений перший за 86 років п’ятничний намаз.

Тисячі віруючих мусульман заповнили будівлю мечеті і прилеглу територію.

В рамках програми, організованої Управлінням у справах релігії Туреччини, чотири імама піднесли молитви з чотирьох мінаретів мечеті.

Одночасно з чотирьох мінаретів мечеті був озвучений азан (заклик до намазу).

10 липня Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив перетворити собор Святої Софії в Стамбулі в мечеть. У той же день президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав відповідний указ. Архітектурний об’єкт світової спадщини, вважається символом завоювання Стамбула в 1453 році, повернув собі статус мечеті, якою був сотні років.