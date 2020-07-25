В Кам’янці-Подільському в ДТП потрапила «швидка»: багато постраждалих

У Хмельницькій області легковик влетів в автомобіль «швидкої допомоги». Інцидент стався близько 18:35, 24 липня, на перехресті вулиць Пушкінської та Привокзальної в Кам’янці-Подільському.

За попередніми даними, винуватцем аварії став 30-річний місцевий житель, який не пропустив спецавтомобіль медиків, хоча останній рухався з проблисковими маячками і звуковими сигналами, доставляючи в лікарню 75-річну пенсіонерку.

Загиблих немає, проте всі учасники ДТП отримали травми, включаючи водія «швидкої», 63-річного лікаря, 33-річну медсестру, хвору та 46-річну жінку, яка супроводжувала пенсіонерку.

Деблокувати трьох пасажирів і водія Honda Accord довелося рятувальникам.