В Україні понад 1100 випадків COVID-19 за добу

Найактивніше приріст хворих йде у Києві, Львівській, Одеській та Рівненській областях, а також на Прикарпатті.
В Україні за минулу добу виявили 1106 випадків коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Моз у суботу, 25 липня.
При цьому одужали напередодні 611 осіб, померли 19 українців.
Загальне число зафіксованих випадків коронавіруса в Україні досягло 63929, з них одужали вже 35497 осіб, померли 1590.
Статистика коронавіруса по областях:
- Вінницька область – 2512 (50)
- Волинська область – 3503 (+57)
- Дніпропетровська область – 1317 (15)
- Донецька область – 842 (+12)
- Житомирська область – 1691 (+21)
- Закарпатська область – 4774 (+68)
- Запорізька область – 725 (+13)
- Івано-Франківська область – 3937 (85)
- Кіровоградська область – 690 (+1)
- Київ – 7525 (+129)
- Київська область – 3461 (+40)
- Львівська область – 8702 (+114)
- Луганська область – 119 (1)
- Миколаївська область – 539 (+3)
- Одеська область – 2846 (+97)
- Полтавська область – 388 (10)
- Рівненська область – 5542 (+143)
- Сумська область – 411 (+14)
- Тернопільська область – 2672 (+68)
- Харківська область – 3342 (+65)
- Херсонська область – 219 (1)
- Хмельницька область – 1037 (+16)
- Чернівецька область – 5548 (+63)
- Черкаська область – 897 (+9)
- Чернігівська область – 690 (11)
Нагадаємо, що раніше на курорті Миколаївщини відбувся спалах коронавіруса. Головлікар Центру медико-санітарної допомоги стверджує, що ситуація з коронавірусом контролюється.
Також повідомлялося, що працівників мерії Слов’янська відправили на самоізоляцію з-за COVID. Епідеміологічна служба визначила коло контактних осіб зараженого мера і відправила дев’ять осіб на самоізоляцію.