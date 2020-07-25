В Україні понад 1100 випадків COVID-19 за добу

Найактивніше приріст хворих йде у Києві, Львівській, Одеській та Рівненській областях, а також на Прикарпатті.

В Україні за минулу добу виявили 1106 випадків коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Моз у суботу, 25 липня.

При цьому одужали напередодні 611 осіб, померли 19 українців.

Загальне число зафіксованих випадків коронавіруса в Україні досягло 63929, з них одужали вже 35497 осіб, померли 1590.

Статистика коронавіруса по областях:

Вінницька область – 2512 (50)

Волинська область – 3503 (+57)

Дніпропетровська область – 1317 (15)

Донецька область – 842 (+12)

Житомирська область – 1691 (+21)

Закарпатська область – 4774 (+68)

Запорізька область – 725 (+13)

Івано-Франківська область – 3937 (85)

Кіровоградська область – 690 (+1)

Київ – 7525 (+129)

Київська область – 3461 (+40)

Львівська область – 8702 (+114)

Луганська область – 119 (1)

Миколаївська область – 539 (+3)

Одеська область – 2846 (+97)

Полтавська область – 388 (10)

Рівненська область – 5542 (+143)

Сумська область – 411 (+14)

Тернопільська область – 2672 (+68)

Харківська область – 3342 (+65)

Херсонська область – 219 (1)

Хмельницька область – 1037 (+16)

Чернівецька область – 5548 (+63)

Черкаська область – 897 (+9)

Чернігівська область – 690 (11)

Нагадаємо, що раніше на курорті Миколаївщини відбувся спалах коронавіруса. Головлікар Центру медико-санітарної допомоги стверджує, що ситуація з коронавірусом контролюється.

Також повідомлялося, що працівників мерії Слов’янська відправили на самоізоляцію з-за COVID. Епідеміологічна служба визначила коло контактних осіб зараженого мера і відправила дев’ять осіб на самоізоляцію.