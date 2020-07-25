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В Україні понад 1100 випадків COVID-19 за добу

25.07.2020

В Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки

Найактивніше приріст хворих йде у Києві, Львівській, Одеській та Рівненській областях, а також на Прикарпатті.

В Україні за минулу добу виявили 1106 випадків коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Моз у суботу, 25 липня.

При цьому одужали напередодні 611 осіб, померли 19 українців.

Загальне число зафіксованих випадків коронавіруса в Україні досягло 63929, з них одужали вже 35497 осіб, померли 1590.

Статистика коронавіруса по областях:

  • Вінницька область – 2512 (50)
  • Волинська область – 3503 (+57)
  • Дніпропетровська область – 1317 (15)
  • Донецька область – 842 (+12)
  • Житомирська область – 1691 (+21)
  • Закарпатська область – 4774 (+68)
  • Запорізька область – 725 (+13)
  • Івано-Франківська область – 3937 (85)
  • Кіровоградська область – 690 (+1)
  • Київ – 7525 (+129)
  • Київська область – 3461 (+40)
  • Львівська область – 8702 (+114)
  • Луганська область – 119 (1)
  • Миколаївська область – 539 (+3)
  • Одеська область – 2846 (+97)
  • Полтавська область – 388 (10)
  • Рівненська область – 5542 (+143)
  • Сумська область – 411 (+14)
  • Тернопільська область – 2672 (+68)
  • Харківська область – 3342 (+65)
  • Херсонська область – 219 (1)
  • Хмельницька область – 1037 (+16)
  • Чернівецька область – 5548 (+63)
  • Черкаська область – 897 (+9)
  • Чернігівська область – 690 (11)

Нагадаємо, що раніше на курорті Миколаївщини відбувся спалах коронавіруса. Головлікар Центру медико-санітарної допомоги стверджує, що ситуація з коронавірусом контролюється.

Також повідомлялося, що працівників мерії Слов’янська відправили на самоізоляцію з-за COVID. Епідеміологічна служба визначила коло контактних осіб зараженого мера і відправила дев’ять осіб на самоізоляцію.

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