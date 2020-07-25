Онколог назвал людей, которым противопоказан солярий

Летом многие стараются побольше времени проводить на солнце, чтобы приобрести бронзовый оттенок. Однако, по мнению ученых, сам загар мало полезен, а для некоторых категорий людей и вовсе может быть опасен.

Прежде всего, от походов в солярий стоит отказаться людям с очень светлой кожей, заявил доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.

«Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам — загар вообще противопоказан», — отметил специалист.

По его словам, у таких людей загар в принципе не может сформироваться из-за фототипа кожного покрова. Их ждет не бронзовый оттенок, а ожог.

«Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли — меланомы или рака кожи», — подчеркнул Титов.

Он напомнил, что в некоторых штатах США и в Германии людям до 18 лет запрещено посещать солярий. Профессор также считает, что в таких местах нужно размещать таблички с указанием возможных последствий для здоровья, как на пачках сигарет.

: Новости Ю