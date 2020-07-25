Мухтар Аблязов: работал ли он “Лениным” для КНБ и лазил ли под юбку активисткам

Несмотря на то, что Мухтар Аблязов занимается политической деятельностью в сугубо утилитарных целях мы не можем отрицать что он — один из самых известных критиков власти Казахстана. Аблязов подает себя народу Казахстана, как оппозиционный политик и безусловно оказывает давление на Назарбаева и Токаева. Мухтар Аблязов — неудобная фигура для правительства и с ним не всегда просто справиться. А власть подчас идет на странные шаги, дабы это сделать, пишет в своем расследовании британское издание Assaynews.co.uk. Далее мы представляем Вашему вниманию перевод материала без изменений.

Доходит до смешного. Например, во время плановых трансляций Мухтара Аблязова интернет в крупных городах страны внезапно исчезает. И это исчезновение не случайно: оно удивительным образом касается только Фейсбука или YouTube.

Этот случай любопытен. Для того, чтобы поддерживать свой статус политического беженца этот обычный — исключая масштабы содеянного — преступник должен был стать политиком. Мухтар Аблязов обязан поддерживать реноме активного деятеля и привлекать сторонников. Здесь есть небольшая проблема: его острые критические взгляды на реалии жизни в Казахстане разделяют многие. В конце концов, Мухтар Аблязов знает о чем говорит, когда говорит о коррумпированных чиновниках. Он ведь неизменная часть этой системы, пусть и отколовшаяся.

В качестве самопровозглашенного лидера оппозиции он напыщен и безобиден. Собственное движение Аблязова — ДВК — слабо и настолько забито двойными агентами, что ему не верят. Находятся и такие граждане, которые считают Мухтара Аблязова агентом-провокатором. Мы обсудим эту версию дальше.

Не имея возможности достать Мухтара Аблязова и судить его за хищение и банковское мошенничество, которое он совершил, правительство Казахстана выдвигает против него новые обвинения. Эти обвинения в большей степени направлены на то, чтобы оттолкнуть от него потенциальных сторонников. Мы приводим список этих обвинений и рассматриваем их по пунктам.

Мухтар Аблязов заказал убийство Ержана Татишева

Ержан Татишев был совладельцем банка «Туран Алем», который впоследствии стал БТА Банком. После ссоры между Мухтаром Аблязовым и Ержаном Татишевым на последнего начало оказываться давление с целью «выдавить» последнего из числа акционеров финучреждения. Широкая кампания, начиная с очерняющих Татишева материалов в прессе до попыток убийства началась сразу после размолвки. Преступники и коррумпированные сотрудники КНБ вынудили Татишева бежать из страны. Он вернулся получив личные гарантии безопасности от вечного президента страны, Нурсултана Назарбаева.

Позже он был убит в ходе того, что тогда посчитали несчастным случаем на охоте. И только несколько лет спустя человек, который убил Татишева признался в том, что сделал это не случайно, а по заказу Мухтара Аблязова.

В пользу обвинения говорит аргумент «кому это выгодно». Мухтар Аблязов был заинтересован в смерти соперника. Он организовал предыдущие попытки покушения и кампанию в прессе, прослушку телефонов и давление на друзей и родственников Ержана Татишева.

обвинения говорит аргумент «кому это выгодно». Мухтар Аблязов был заинтересован в смерти соперника. Он организовал предыдущие попытки покушения и кампанию в прессе, прослушку телефонов и давление на друзей и родственников Ержана Татишева. Против версии свидетельствует сомнительность свидетельств и то, что признавшийся находился в тюрьме.

свидетельствует сомнительность свидетельств и то, что признавшийся находился в тюрьме. Решающий фактор : убивший Ержана Татишева получил от Мухтара Аблязова вознаграждение.

: убивший Ержана Татишева получил от Мухтара Аблязова вознаграждение. Наш вывод: это обвинение выглядит весьма правдоподобным. После убийства Ержана Татишева дорога к полному контролю над банком была открыта.

Мухтар Аблязов — двойной агент, завербованный КНБ

Ходят слухи и организованы утечки, что Мухтар Аблязов давным-давно согласился стать информатором КНБ. Согласно утечкам, КНБ завербовало его в 2003 году. Аблязов Мухтар Кабулович дал письменное обязательство помогать спецслужбе выявлять «врагов народа». Ему даже дали позывной «Ленин». Впоследствии «Ленин» несколько раз доносил в КНБ, удобно устроившись и не помышляя ни о какой оппозиционной деятельности. Тогда власть была лучшим другом и крышей для Мухтара.

В пользу версии говорит общая практика вербовки высокопоставленных персон, находящихся в тюрьме. Некоторые донесения выглядят правдоподобно.

версии говорит общая практика вербовки высокопоставленных персон, находящихся в тюрьме. Некоторые донесения выглядят правдоподобно. Против утверждения говорит отсутствие доказательств. Приводимые рапорты выполнены на бумаге, рукописным текстом, что не было в ходу в 2003 году.

говорит отсутствие доказательств. Приводимые рапорты выполнены на бумаге, рукописным текстом, что не было в ходу в 2003 году. Наш вывод: в тюрьме от Мухтара Аблязова могли добиться согласия на работу на КНБ. Однако у него не было оснований сохранять верность клятве долго. «Ленин» в любом случае уже не агент КНБ. Исследование вопроса предполагаемого активного периода работы «Ленина» должно быть проведено дополнительно.

Мухтар Аблязов — бабник

Говорят, что Мухтар Аблязов — редкостный бабник. Якобы он переспал с Ботагоз Джардемали, со всеми политическими активистками своего движения, с ключевыми фигурами правозащитных организаций и с более или менее симпатичными адвокатшами, юристками и журналистками.

