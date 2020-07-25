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«У разі спроби захоплення монастиря буде оголошена бойова тривога»

25.07.2020

«В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога»

Колишній схиигумен Сергій заявив, що Среднеуральский монастир не належить РПЦ

Колишній схиигумен Сергій заявив, що Среднеуральский жіночий монастир, звідки його просить піти Єкатеринбурзька єпархія, не є власністю РПЦ.

«Земля під монастирем знаходиться в оренді і не є власністю Єкатеринбурзької єпархії. Єкатеринбурзька єпархія ні копійки не дала на будівництво церков і споруд у монастирі, що будувалися вони на пожертвування і оформлялися на тих, хто вкладав гроші. Немає жодного будинку, яке належало б Єкатеринбурзької єпархії. Всі документи на будівлі знаходяться у приватних осіб», — сказав він у відеозапису, розміщеної у записі свого прес-секретаря Всеволода Могутнього в YouTube.

Сергій заявив, що игумению Варвару (Кригина), яку єпархія називає законної настоятелькою обителі, вважають Іудою. «Вона заявила, що у неї немає нічого — ні віри, ні хреста. Керувати монастирем вона не може», — сказав Сергій.

Він також зазначив, що в разі спроби захоплення монастиря буде оголошена бойова тривога під назвою «Небесний град».

Раніше патріарх Московський і всієї Русі Кирил затвердив рішення єпархіального суду про позбавлення Сергія священицького сану за порушення священицької присяги, чернечих обітниць, ряду Апостольських правил і правил Вселенських Соборів. Причиною стали ролики з проповідями Сергія, опубліковані на YouTube, в яких він заявив про створення «електронного концтабору Сатани», проклинав керівництво РПЦ за закриття храмів у період пандемії і виступав проти перших осіб держави.

 

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