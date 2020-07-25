Борислав Береза: Тепер Володимир Зеленський може красти, брати хабарі, вбивати – і за це йому нічого не буде!

У рішенні Печерського районного суду Києва наголошується, що президент користується правом недоторканності, тому проти нього не може бути порушена кримінальна справа.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» пише колишній нардеп Борислав Береза.

«Це просто днище і свято пропозиції приладу на закони України. Після такого Володимир Зеленський може красти, брати хабарі, вбивати <…>. Він президент. Йому можна і за це йому нічого не буде! Загалом, це шедеврально!

Печерський районний суд Києва постановив закрити адміністративне провадження стосовно президента Зеленського. Текст рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Справу проти глави держави відкрили 7 липня після звернення голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Олександра Новікова. Причина – несвоєчасне подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з рішенням суду, справу закрили «у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення».

Зазначається, що дія закону «Про запобігання корупції» поширюється на президента, однак за ст. 105 Конституції україни користується правом недоторканності на час виконання повноважень, тому проти нього не може бути порушена кримінальна справа.

А кому ще так в Україні можна?» – запитує Береза.