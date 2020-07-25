Олімпіаду-2020 в Токіо відклали на рік. Відбудеться вона взагалі?

Для багатьох спортсменів шанс взяти участь в Олімпіаді-2020 в Токіо вже упущений. Вони вже у віці, перевтомлені або просто не можуть чекати відкладеної Олімпіади ще рік з-за фінансових проблем.

35-річний Тецуя Сотомура – один з таких спортсменів. Я зустрівся з ним на початку тижня на тренуванні. Опівдні, на спеці, на майданчику, облаштованій в колишньому приміщенні заводу на півночі від Токіо, він ще старанно тренувався на величезному батуті. Сотомура злітав у повітря і виробляв піруети.

У 2008 році на пекінській Олімпіаді він зайняв четверте місце – до бронзи трохи не вистачило. З тих пір він бореться з травмою, через яку пропустив Ігри 2012 року в Лондоні і 2016 в Ріо.

Ігри в Токіо повинні були стати його останнім тріумфом – Олімпіада в рідному місті дозволила б йому завершити кар’єру на високій ноті. Але через рік це буде вже неможливо.

Якщо б в 2008 році Олімпіаду в Пекіні перенесли на рік, я б сказав – “добре, можна ще рік тренуватися, ще рік зростати – каже Сотомура. – Але зараз мені 35 років. Рік для мене – це довго. Тому я вирішив, що мені залишається тільки піти зі спорту”.

Є ще одна причина, по якій Сотомура вирішив назавжди зійти з батута. Він думає, що Олімпіада в Токіо не відбудеться і наступного року.

“Дуже багато невизначеності. Ніхто не знає, яка ймовірність того, що ігри відбудуться. Якщо в наступному році нас чекає скасування, то я просто втрачу рік без результату. Це була ще одна причина піти”, – говорить він.

В Японії Олімпіаду чекали з нетерпінням, але після того як у січні нинішнього року почалася пандемія коронавіруса, ентузіазм почав спадати. Уряд закрив кордони, щоб захистити країну від Covid-19, і багато японці не хочуть, щоб їх відкрили раніше часу.

У міста, куди на спортивні заходи повинні були приїхати зарубіжні спортсмени, приїжджають телерепортери, цікавлячись у місцевих жителів, як вони готуються їх прийняти. Жителям одного міста, на північ від Токіо, куди повинна була приїхати бразильська збірна, під час одного з таких інтерв’ю було явно важко зображати ентузіазм.

Недавнє соціологічне опитування агентства Кіодо показав, що лише 23% японців підтримують ідею провести Ігри в наступному році, якщо заражуваність Covid-19 у країні залишиться на тому ж рівні.

За останньою статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, приводів для оптимізму не так багато. Кількість тих, що заразилися у світі перевищила 15 мільйонів, і кожні чотири-п’ять днів додається ще приблизно мільйон.

Від США до Бразилії і від Індії до ПАР заражуваність зростає, а зусилля по боротьбі з вірусом не виправдовуються. Рік – це, звичайно, довго, але багато експертів вважають, що до наступного літа епідеміологічна обстановка не сильно зміниться.

Професор Кентаро Івата з Медичного університету Кобе на заході Японії впевнений, що єдиний шлях до Олімпіади – це вакцина від коронавіруса.

“Якщо з’явиться вакицна, все зміниться, – говорить він. – Перша і друга фаза випробувань дали перспективні результати. Я не втрачаю надії”.

“Але вакцини, якщо говорити в цілому, не знищують вірус, а просто знижують заражуваність приблизно вдвічі. Тому я не думаю, що вірус можна знищити. Швидше [навіть з вакциною] пандемія триватиме ще рік!”.

Професора Івату особливо цікавить ситуація в США – країні, яка найбільше платить за проведення Олімпійських ігор.

“США будуть страждати від коронавіруса ще багато місяців, – вважає він. – Чи можуть спортсмени з США переїжджати сюди? Можна проводити Олімпіаду без них? Швидше за все, немає. Пріоритетом повинна бути безпека спортсменів та японського народу”.

“Американським телекомпаніям це може не сподобатися, але що таке Олімпіада – шоу або спортивне змагання?” – запитує вчений.

Є одне, на перший погляд просте рішення: відкласти Олімпіаду в Токіо ще на рік, до 2022 року. Ймовірність того, що до цього часу пандемія закінчиться, набагато вище.

Однак таку міру японський уряд виключив. Дік Паунд, член Міжнародного олімпійського комітету з 1978 року, погодився поговорити зі мною зі свого будинку Монреалі.

“Ми точно знаємо, що 2021 рік – наш останній шанс”, – говорить він.

“Це не те, що можна відкладати до 2022 або 2023 року. Я не думаю, що буде справедливо залишати Японію в невизначеності ще довше. Коли ми зрозуміємо, що спортсменам безпечно туди приїжджати, ми зробимо всі зусилля для того, щоб Ігри відбулися”, – говорить Паунд.

“Однак якщо служби охорони здоров’я в Японії або інших країнах вирішать, що їхати небезпечно, то у нас не буде вибору, окрім як сказати: “Робити нічого, пандемія – нова війна”, – додав він.

Світові війни в історії Олімпійських ігор були єдиними двома приводами для їх скасування. З-за двох світових воєн були скасовані дві Олімпіади, в тому числі (ви вгадали!) ігри 1940 року в Токіо.

Є, нарешті, ще одна, остання ідея. Спрощені ігри, на яких спортсмени будуть проходити карантин, а глядачів з інших країн запрошувати не будуть.

Дік Паунд каже, що так теж не вийде.

“Як кажуть у Північній Америці, або у тебе є риба, або принада, – говорить він. – Японії доведеться вирішити, чи вона хоче провести ігри, або ризик дуже високий? Якщо останнє, то Японія, ймовірно, запропонує скасувати гри, а МОК прийме цю пропозицію”.

У четвер ввечері на Олімпійському стадіоні в Токіо пройшла церемонія скидання годин, отсчитывающих час до чергової Олімпіади. До нової церемонії відкриття залишився рівно рік. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе наполягає, що Олімпіада повинна бути проведена. Але Covid-19 навряд чи його чує.