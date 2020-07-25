У стильному сарафані: королева Летиція продемонструвала красивий літній образ (фото)

Іспанська королівська сім’я здійснила публічний вихід. Під час нього королева Летиція вкотре продемонструвала стильний аутфіт, який не залишився без уваги шанувальників. Вона постала перед камерами у чорному сарафані на бретелях.

Монарша пара Іспанії разом із доньками продовжують з’являтися на публіці після тривалого перебування на карантині. Днями вони відвідали місто Меріда, що розташоване на річці Гвадіана та є столицею автономного Естремадура. Папараці зазнімкували королівську сім’ю біля готелю “Парадор”.

Ця мандрівка належить до числа тих, що король та королева здійснюють в рамках свого туру на підтримку економічної, соціальної та культурної діяльності після спалаху коронавірусної хвороби у світі. Вони відвідали вже не одне іспанське місто та поспілкувалися із багатьма жителями. Щоразу Її Величність вражає стильними аутфітами, які інколи кардинально відрізняються один від одного.

47-річна королева приїхала у Меріду в стильному чорному сарафані на тонких бретелях з білим мінімалістичним принтом у вигляді зірок, верх якого був задекорований мереживом чорного кольору. Поєднала таке вбрання із чорними еспадрильями на високій платформі та шнурівці. Варто зазначити, що у схожому взутті Летиція часто з’являється на публіці в літню пору. Волосся вона акуратно вклала, а на обличі зробила макіяж з акцентом на очах.

: lifestyle.24tv.ua

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