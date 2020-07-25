Не пройде безслідно: лікар назвав «подарунки» COVID-19 організму

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає небезпечне захворювання COVID-19, не пройде для організму безслідно. Причому хвороба негативно позначиться на роботі не тільки легка, але і ряду інших органів.

Про це заявив завідувач відділення медичної реабілітації Сеченовского університету Костянтин Терновий, передає Главред.

За його словами, COVID-19 не проходить як звичайна пневмонія. Перебіг хвороби супроводжується інтоксикацією організму і високою температурою тіла, а це, в свою чергу, негативно позначається на організмі в довгостроковій перспективі.

Терновий зазначив, що коронавірус викликає пошкодження легенів. Заходи щодо запобігання рубцювання потрібно приймати дуже швидко.

«Через рік він (рубець — ред.) стає білим і твердим, з них більше нічого зробити не можна. На шкірі його можна вирізати, а в легенях — ні», — зазначив експерт.

Антибактеріальні препарати, які застосовуються при лікуванні коронавіруса, чинять негативний вплив на нирки і печінку. Крім того, COVID-19 впливає на підшлункову залозу, що ускладнює перебіг цукрового діабету. Небезпеки піддається і серцево-судинна система,так як інфекція викликає ризик микротромбозов.

Медик додав, що після перенесеної хвороби у пацієнта можуть з’явитися психічні і неврологічні порушення: депресія, апатія, астенічний синдром і посттравматичний розлад.