У США представили докази російської присутності в Лівії

Росія продовжує приховано перекидати військову техніку та обладнання в Лівію для проведення військових операцій і дестабілізації обстановки в регіоні. При цьому країна порушує резолюцію ООН 1970 року.

Про це пише “Вголос”.

“Росія продовжує відігравати деструктивну роль у Лівії шляхом поставки озброєння для угруповання “Вагнер”, – заявив командувач операцій Африці генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

У Пентагоні також представили фото, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО “Панцир”, важкі бронеавтомобілі “Тигр”, інша бронетехніка і особовий склад, що належать російської угруповання “Вагнер”.

У відомстві зазначили, що такими діями РФ продовжує порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН 1970 шляхом активної поставки військової техніки та бойовиків на передові лінії конфлікту в Лівії.