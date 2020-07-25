В Новій Зеландії новонародженого назвали Люцифером. Таке імʼя заборонене в країні

У Новій Зеландії пара Ден та Менді Шелдлон назвала свого новонародженого сина Люцифером

Диявол, сатана у християнській міфології. Персоніфікація вранішньої зорі — у римській.

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Цю історію розповідає The Sun.

Подружжя розповіло, що після зняття карантинних обмежень вони прийшли зареєструвати свого чотиримісячного сина. Однак чиновниця відмовлялася вписувати в документи імʼя «Люцифер», аргументуючи це тим, що дитина «ніколи не зможе влаштуватися на роботу, і що вчителі не захочуть його навчати».

Батько дитини пояснив реєстратору, що їхня сімʼя — не релігійна, а Люцифер з грецької перекладається, як «той, що несе світло».

Врешті-решт чиновниця зареєструвала дитину як «Люцифер Шелдон», але зробила це «крізь зціплені зуби». Батько дитини навіть подав офіційну скаргу щодо того, як до них ставилась працівниця відомства.

«Ми просто думали, що це гарне імʼя, унікальне», — відповіло подружжя Шелдон.

У 2013 році імʼя «Люцифер» внесли до переліку заборонених імен у Новій Зеландії.

: thebabel.com.ua

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