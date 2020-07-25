У Донецьку вимагають притягнути Пушилина до кримінальної відповідальності

Жителі тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька вимагають звільнити затриманого ще в січні блогера Олександра Болотіна.

Про це вони масово пишуть на сторінці подружжя Болотіна Надії.

За її словами, її підтримує все більше людей — кожен день до протесту в соцмережах добвляются сотні нових учасників.

При цьому деякі коментатори закликають покарати за свавілля «главу» ОРДО Дениса Пушилина.

«Я прошу всіх, хто не боитса Пушилина з Диким (місцевий „міністр внутрішніх справ“ Олексій Дикий, — DonPress) звільнити Болотіна і притягнути до кримінальної відповідальності Пушилина, Дикого і Гридину — аферистку адвоката (адвокат, яка захищала Болотіна, — DonPress). Все запам’ятайте це прізвище — Грідіна Олена і ніколи не довіряйте свої долі», — закликала дончанка.