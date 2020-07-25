Із 2700 апаратів ШВЛ в Україні використовують 170, – Степанов

Від початку пандемії коронавірусу в лікарнях України встановили майже 900 апаратів ШВЛ. Загалом у медичних закладах першої хвилі їх налічується близько 2700, із них використовують 170.

Як пише “НВ”, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час брифінгу в суботу, 25 липня.



«За останні чотири місяці з початку пандемії ми додатково встановили у лікарнях по всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ складає близько 2700. Зараз із цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе в такий спосіб, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легень», — сказав Степанов.