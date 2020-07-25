Віриться насилу: Що думають бійці ВСУ про новий перемир’я

Українські військові, які знаходяться на передовій в зоні ООС, сумніваються в дотриманні російськими бойовиками перемир’я з 27 липня.

Про це учасники бойових дій розповіли в сюжеті ТСН.

Незважаючи на домовленості про перемир’я, вогонь не припиняється й донині. Боєць з позивним Радіус каже, що перемир’я триватиме максимум один-два тижні.

«Зазвичай в цей час має бути хлібне перемир’я, коли жнива. Вони повинні були б всі спрацьовувати, але недовго. Тиждень-два тиша», — говорить він.

За його словами, це і є кращим для провокацій з боку РФ. Також Радіус додав, що під час перемир’я потрібно навпаки більше насторожуватися.

Боєць Костянтин, який воює з 2014 року, також не вірить у виконання Росією домовленостей.

«Віриться (в перемир’я – ред.) з працею, особливо після тих років, які пройшли», — сказав він.