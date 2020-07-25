Геть владу злодіїв: В Хабаровську протести спалахнули з новою силою

У Хабаровську 25 липня на акцію в підтримку арештованого колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала знову вийшли десятки тисяч людей.

Про це повідомляє місцеве видання DVhab.ru.

«ТАСС» з посиланням на прес-службу мерії Хабаровська пише, що в мітингу взяли участь 6,5 тисяч осіб.

«На площі перед урядом регіону сьогодні зібралися близько 3 тисяч людей. Під час ходи до гурту приєдналися ще близько 3 тисяч осіб», — йдеться в повідомленні мерії.

За оцінками ЗМІ, в мітингу взяли участь десятки тисяч людей», багато видання називають сьогоднішній захід в Хабаровську наймасовішим і пишуть, що людей приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня.

Telegram-канал Baza пише, що місцеве МВС повідомило про 4,5 тисячі мітингувальників, «але точної цифри просто немає». Відзначається, що самі жителі Хабаровська «називають число 90 тисяч і це дуже схоже на правду».

Як і під час попередніх акцій, жителі міста пройшли ходою центральними вулицями Хабаровська і вийшли на площу Леніна для проведення мітингу. Присутні скандували «Свободу», «Поки ми єдині — ми непереможні», «Це наш край», а також «Геть царя», «Росія, прокидайся» і «Путіна у відставку».

Хабаровськ:

Акції в підтримку Фургала також пройшли у Владивостоці та Южно-Сахалінську. Цього разу місцеві жителі назвали захід «політичним суботником», хоча гасла з минулих акцій не змінилися. Зазначається, що у Владивостоці хабаровської команди вийшли підтримати 200-300 осіб.

Владивосток:

У Комсомольську на мітинг зібралося близько тисячі осіб. Ходу очолили «Ганебний полк» і дівчина на коні. На плакатах, які несли учасники «полку», були фото тих, хто негативно висловлюється про акції в підтримку Фургала. Зокрема, на плакати потрапили пропагандист Володимир Соловйов, продюсер Костянтин Ернст і політик Володимир Жириновський, якого народ звинуватив у «перевзуванні».

Комсомольськ: