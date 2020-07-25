Золотовалютний резерв України зараз близький до максимуму, який був у 2012 році

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко зазначає, що золотовалютний резерв країни в даний час близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття, – в 2012 році.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Золотовалютний резерв країни зараз знаходиться на рівні $28,5 млрд. Підписані угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,2 млрд – це $1,5 млрд. “Зрада”, про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше не дасть грошей – теж не виправдалася. $2 млрд були отримані вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені і підуть за позначку в $30 млрд. До речі, теперішній рівень – це рівень, аналогічний тому максимальному рівню, який був останнім, фактично, десятиліття – в 2012 році. Зараз ми знаходимося на рівні 2012 року”, – сказав він в ефірі телеканалу ZIK у п’ятницю.

Устенко зазначив, що, представляючи нового голову Національного банку України Кирила Шевченка, президент Володимир Зеленський чітко сказав про те, що сподівається і впевнений в незалежності НБУ. “Потім додав – незалежним від усіх, що більш ніж позитивно сприймалося всіма ринковими гравцями”, – зазначив він.

Радник глави держави нагадав, що новий глава Нацбанку вже провів телефонні переговори з представниками МВФ і європейських інституцій, а 24 липня президент Зеленський говорив з представниками ЄБРР в телефонному режимі, розмова була більш ніж позитивний, і ЄБРР заявили, що вони захоплені швидкістю реформування української економіки.

“Теж знакова додаткове подія, яке було на цьому тижні, – це розміщення наших європейських облігацій. Вони були розміщені на $2 млрд. Фактично, замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом, на довгий і більш дешевий. Економія для нас, а це близько мільярда гривень на рік, – ось це розміщення. Тому це позитивний крок, який намагався зірвати своєю заявою колишній глава Національного банку країни (Яків Смолій – ІФ)”, – підкреслив він.

Устенко зазначив, що після заяв такого роду про нібито політичний тиск очікувано збільшилася волатильність курсу гривні.

“У них (попереднього голови НБУ – ІФ) була проблема з комунікаціями – це правда, але точно не було проблем, пов’язаних з політичним тиском. І це вкрай погано, коли голова монетарної влади заявляє подібного роду речі. І більш огидно виглядали тільки кроки, які слідували з Лондона від колишнього голови Національного банку пані Гонтарєвої, яка, фактично, в журналі “Central Banking” писала пасквілі з приводу реформ, з приводу України, з приводу тиску. Загалом, все, що було – це був потік брудної інформації. Ринок відреагував на це вкрай негативно. Відреагував вкрай негативно – волатильність збільшилася”, – пояснив він.