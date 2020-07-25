Британський письменник купив 400 копій свого детектива, щоб пробитися в лідери

Після цього книга британця з 13 місця піднялася на 8 в списку бестселерів.

Британський письменник Марк Доусон купив 400 копій свого детектива, щоб він потрапив у Топ-10 бестселерів газети Sunday Times.

Про це повідомляє The Guardian.

Свій детектив під назвою The Cleaner Доусон опублікував ще сім років тому. Книга виявилася на 13 місці в списку бестселерів, тому автор вирішив її розкрутити.

Доусон запитав у фанатів, чи куплять вони його роман з рук, після чого він замовив партію книг за 3,6 тисячі фунтів.

Після цього книга британця з 13 місця піднялася на 8 в списку. Коли з’ясувалося, хто був покупцем, книгу з престижного рейтингу видалили.

: unian.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.