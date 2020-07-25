«Заздрю»: Дегтярьов висловився про мітинги і протестуючих в Хабаровську

Т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов прокоментував мітинги в Хабаровську. Він зазначив, що заздрить протестувальникам, які виходять на акції на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала, його цитує «Комсомольська правда».

«Я, чесно кажучи, їм заздрю — вони могли б порибалити в цей день. Ми стільки гарних місць проїхали, де рибалки вудять рибу, я от заздрю і тим, і іншим, що у них є можливість. Одним — приїхати в Хабаровськ, щоб висловити свій гнів, свою думку. А іншим, що у них є можливість порибалити. І тим, і іншим заздрю», — постиронично зазначив Дегтярьов.

За його словами, особисто у нього «немає часу ходити на мітинги, так як необхідно швидко познайомитися з регіоном і потім відправитися з доповіддю до президента». Дегтярьов підкреслив, що хоче поспілкуватися з людьми саме в глибинці, подивитися, як здійснюється північний завезення.

Нагадаємо, Фургал був затриманий 9 липня за звинуваченням в організації вбивства і замаху на вбивство підприємців у 2000-х роках. Акції на його підтримку в Хабаровську почалися 11 липня, наймасштабніша акція пройшла 18 липня — повідомлялося про 50-80 тис. учасників. 20 липня Фургал був знятий з посади губернатора за втрату довіри, т.в.о. голови регіону став депутат від ЛДПР Михайло Дегтярьов (народився, навчався, працював у Самарі) — поки він жодного разу не вийшов до протестувальників у Хабаровську, які вимагали спілкування з ним.