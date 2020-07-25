Контрабандисти намагалися переправити до Румунії понад 300 кілограмів бурштину в бензобаках вантажівки

У Закарпатській області на пункті пропуску «Дякове» на ділянці Мукачівського прикордонного загону під час оформлення вантажівки, яким везли до Румунії паливні гранули, прикордонники виявили велику партію контрабандного бурштину.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Оглядова група помітила незаводские шви на паливному баку і саморобні кріплення. На підставі оцінки і аналізу ризиків машину вирішили перевірити більш ретельно. Прикордонники Мукачівського загону з митниками провели поглиблений огляд, в ході якого за допомогою технічних засобів контролю переконалися в наявності сторонніх предметів, для отримання яких довелося демонтувати і (після зливу пального) розрізати бензобаки», — йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, у двох бензобаках були заварені металеві бочки, в які були заварені мішки з сонячним каменем. З одного бака видобули трохи більше 200 кілограмів бурштину, з іншого — близько 100 кілограмів.

«Для проведення відповідних процесуальних і слідчих дій були залучені також співробітники СБУ і Нацполиции. Вантажівка (тягач Renault 2008 року випуску) вилучили та оцінили у понад 275 тисяч гривень. Його водія, 26-річного громадянина України, передали співробітникам Нацполиции», — повідомили в Держприкордонслужбі.