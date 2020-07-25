У ВСУ зафіксували десять нових випадків Covid-19 протягом доби, всього – 155 інфікованих

У Збройних силах України за станом на суботу, 25 липня, зафіксовано 155 випадків зараження коронавірусом Covid-19, десять із них – протягом доби.

На самоізоляції перебувають 410 чоловік, передає прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Четверо з десяти осіб, які захворіли за останню добу, перебувають у закладах охорони здоров’я. Решта лікуються вдома під наглядом медиків: стан їхнього здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими ви спілкуєтеся кожен день або живете разом», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Командування Медичних сил ЗСУ закликав військовослужбовців не піддавати себе і свою родину на небезпеку зайвими контактами, а також дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.