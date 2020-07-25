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Опубліковано момент зіткнення автобуса з фурою під Києвом

25.07.2020

Опубліковано момент зіткнення вантажівки з автобусом у Київській області, де загинула одна людина і дев’ять отримали травми.

Відео показано на сторінці в Facebook «Київ Оперативний». Запис зроблено з кабіни вантажівки.

«Водій Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Від зіткнення MAN також відкинуло на зустрічну смугу, де їхав автобус, в результаті потужного удару опинився на боці», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті аварії постраждали пасажири, які їхали з моря в Чернігів. Всіх постраждалих на каретах швидкої допомоги доставили в лікарню. Зазначається, що серед поранених є діти.

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