У Києві невідомий стріляв у іноземних студентів

Двоє 20-річних хлопців отримали вогнепальні поранення ніг. Тепер поліція відкрила кримінальні справи.

У Печерському районі Києва у двох іноземних студентів стріляв невідомий. Про це повідомляє прес-служба поліція столиці в суботу, 25 липня.

“Сьогодні вночі о 2:30 в поліцію Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок”, – сказано в повідомленні.

Постраждалі отримали поранення в 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрелив у бік чоловіків, у результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг.

“Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання якихось офіційних заяв постраждалі також відмовилися”, – додали в поліції.

Відкрито дві кримінальні провадження за статтями про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що раніше в Києві сталася стрілянина на ґрунті расизму. Напали на студентів із Конго поліції заявили, що “ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили познайомитися з ними”.

Також повідомлялося, що під Києвом на будівництві розстріляли чоловіка. При силовій підтримці бійців полку поліції особливого призначення правоохоронці затримали нападників – трьох чоловіків і жінку.