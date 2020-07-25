Смертельний баг в путінській системі

Я тут нарешті подивився кілька виступів Фургала. І мені все стало зрозуміло. Ви подивіться по посиланню. Адже Там в губернаторському кріслі сидить нормальна людина, що само по собі абсолютно нетипово. Та коли він раптом дізнається, що у хабаровських школах існує два меню — одне, краще, для дітей, у кого батьки багатші, інше, гірше, для тих, у кого батьки бідні і за них доплачує держава. І тут його пересмикує: «Ми що, дітей по-різному годуємо?!» Тітка з сапфірами на вухах продовжує щось бубоніти про особливості регіональної бюджетної політики, але Фургал не може заспокоїтися: як таке може бути, що в одній школі одні діти харчуються добре, а інші — ні?

І це реакція нормальної людини. Не типового путінського чиновника зі скляними очима, а просто людини. Адже типовий путінський чиновник, виведений в результаті довгої негативної селекції, міркує в двох вимірах: що мені з цього буде і що про це подумає начальство і особисто Володимир Володимирович. Користь і лояльність під димовою завісою з казенного патріотизму — альфа і омега нинішньої клептократії.

Але ж є і третій вимір, який взагалі-то має бути першим для будь-якого чиновника: а що з цього буде людям, якими я керую? І це, схоже, той вимір, в якому існував губернатор Фургал. Це називається «людяність» — смертельний, непростимий баг в путінській системі, де навіть церкви про владу, війну і гроші, а не про любов і прощення. Не знаю, що там накоїв Фургал в нульові — ми всі чекаємо переконливих доказів (а як їх чекає Хабаровський край!) Але судять його через 15 років не за вбивства, а рівно за протилежне — за шанобливе ставлення до людей.

Окремо звертає на себе увагу те, як народ зголоднів по живим людям у владі. Призначення Дегтярьова — це, звичайно, плювок в обличчя хабаровчанам. Він же типовий Брудастый по кличці «органчик» з «Історії міста Глупова» — з механізмом замість душі. Тільки той кричав «не пущу» та «розіб’ю», а це несе якусь пургу, максимально далеку від реальних потреб людей, яких він не знає і знати не хоче. Його і призначили як Брудастого — в результаті якоїсь плутанини. Не думаю, що спеціально для троллінгу, як деякі пишуть. Це не Холманскіх, щоб позлити купку столичних лібералів, тут треба заспокоїти цілий регіон, не до троллінгу взагалі-то. Просто інших у них немає — вся вища влада така. В цьому сенсі практично моноліт. І зараз вони судорожно переписали виборче законодавство, дозволивши всі ці багатоденні вибори на пеньках, спеціально, щоб в їх щільні бездушні ряди гвинтиків системи не зміг проникнути ніхто, крім таких самих гвинтиків.