Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, — Моз

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям

Станом на 25 липня в Україні до ослаблення карантину не готові 9 регіонів. В оновлений список були включені Житомирська, Рівненська і Чернівецька області

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними Моз, не готові пом’якшити обмеження:

Вінницька область (динаміка 32,67%);

Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%);

Житомирська область (динаміка 51,84%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);

Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);

Львівська область (виявлення 11,51%);

Рівненська область (виявлення 11,56%);

Тернопільська область (динаміка 88,90%);

Чернівецька область (динаміка 34,23%).

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.іа)

Для пом’якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям: