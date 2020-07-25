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Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, — Моз

25.07.2020

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям

Станом на 25 липня в Україні до ослаблення карантину не готові 9 регіонів. В оновлений список були включені Житомирська, Рівненська і Чернівецька області

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними Моз, не готові пом’якшити обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 32,67%);
  • Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%);
  • Житомирська область (динаміка 51,84%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);
  • Львівська область (виявлення 11,51%);
  • Рівненська область (виявлення 11,56%);
  • Тернопільська область (динаміка 88,90%);
  • Чернівецька область (динаміка 34,23%).

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.іа)

Для пом’якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.
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