Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, — Моз

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям
Станом на 25 липня в Україні до ослаблення карантину не готові 9 регіонів. В оновлений список були включені Житомирська, Рівненська і Чернівецька області
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За даними Моз, не готові пом’якшити обмеження:
- Вінницька область (динаміка 32,67%);
- Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%);
- Житомирська область (динаміка 51,84%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);
- Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);
- Львівська область (виявлення 11,51%);
- Рівненська область (виявлення 11,56%);
- Тернопільська область (динаміка 88,90%);
- Чернівецька область (динаміка 34,23%).
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.іа)
Для пом’якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
- проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.