Підняття танкера в Одесі провалилося, знову не витримав трос

У суботу, 25 липня, знову провалилася операція з підйому танкера Delfi, затонулого в минулому році біля узбережжя Одеси. У одного з буксирів не витримав трос.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Так, близько 15:30, майже відразу після початку спроби підйому танкера, у одного з буксирів порвався металевий трос. Після цього, спроби зрушити судно з місця припинилися, щоб водолази змогли оглянути місця кріплення тросів.

Відзначається, що сьогодні затонулий танкер намагалися підняти буксири «Австралія» і Balqis.

Зазначимо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу в листопаді минулого року. Під час сильного шторму танкер зірвало з якоря і віднесло до берегів Одеси, де він натрапив на хвилеріз і затонув. Час від часу з судна випливають нафтопродукти, які забруднюють морську воду.