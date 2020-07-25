Медики попередили про небезпеку ожиріння при COVID-19

Медики попередили, що ожиріння значно підвищує ризик госпіталізації і смертельного результату у пацієнтів з COVID-19.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я Великобританії, люди з ожирінням в три рази частіше вмирають від коронавіруса, пише Daily Mail. На тлі такого відкриття прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликав співгромадян худнути.

«Скинути вагу – один із способів захиститися від загроз COVID-19 та й, взагалі-то, в цілому поліпшити стан здоров’я», – зазначив глава уряду.

Джонсон підкреслив, що на власному прикладі веде здоровий спосіб життя. Чиновник старається менше їсти і займається фізичними навантаженнями.

Зазначається, що експерти державного агентства Public Health England поясниили, що люди з індексом маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9 (тобто ожиріння) з більшою ймовірністю потраплять до лікарні. При цьому, якщо індекс маси тіла від 30 до 35, COVID-19 загрожує смертю з імовірністю, підвищеної на 40%. Якщо ж показник вище 40, то летальний результат від коронавіруса зростає в два рази.

«Схуднення може принести величезну користь для здоров’я, а також може допомогти захистити від ризиків COVID-19», – додала головний дієтолог Елисон Тедстоун Public Health England.