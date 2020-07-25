У міжнародних силах НАТО відзначили українців як кращих

Особовий склад українського національного контингенту в Косово, Республіка Сербія, який знаходиться в оперативному підпорядкуванні командування об’єднаних сил ЗСУ, взяв участь у кількох спільних навчаннях з збройними силами інших держав і був відзначений як кращий.

Про це повідомляє АрмияInform.

За словами заступника командира національного контингенту майора Мирослава Фріча, протягом двох місяців підрозділ виконував завдання у складі маневреної групи зведеного загону забезпечення свободи пересування міжнародних сил KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косові) з військовими Республіки Словенія, Республіки Польща, Угорщини, Італії та Республіки Молдова.

За результатами проведення навчань з особовим складом словенського національного контингенту, які відбулися під керівництвом начальника штабу KFOR генерал-майора Ларрі Генрі і командира Логістичної групи цього ж штабу полковника Томаса Фронека, український національний контингент відзначено як найкращий у злагодженості та професійності дій.

Фрич додав, що протягом ротації підрозділ неодноразово піднімали по тривозі для спільних дій з військовими НАТО для проведення стабілізаційних дій по підтриманню миру та безпеки.

Особовий склад 27-ї ротації українського національного контингенту, озброєння і військова техніка знаходяться в постійній бойовій готовності, повноцінно виконуючи обов’язки з підтримання миру і безпеки на Балканах.