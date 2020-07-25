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Знаменитого голливудского актера госпитализировали с коронавирусом

25.07.2020

Знаменитый голливудский актер Мел Гибсон провел неделю в больнице после положительного результата теста на коронавирус, передает People.

Как сообщает издание, 64-летний актер заболел еще в апреле и уже успел выздороветь, но об этом стало известно только сейчас.

“В апреле у него был положительный результат, и он провел неделю в больнице. Мела лечили противовирусным препаратом “Ремдесивир”. Сейчас все тесты показывают отрицательный результат”, – рассказал инсайдер.

Известно, что актера лечили в больнице Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Незадолго до того, как его госпитализировали, Гибсон был замечен в одном из магазинов в Калифорнии со своей возлюбленной Розалиндой Росс. Гибсон и Росс начали встречаться в 2014 году, а в 2017 – у пары родился сын Ларс Джерард. Он стал девятым ребенком для Гибсона и первенцем для Росс.

: segodnya.ua

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