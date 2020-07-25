Політолог: Дегтярьов тільки розпалює протести в Хабаровську

Т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов не прагне вийти на діалог з протестувальниками, тому що йому обіцяють іншу посаду в майбутньому, вважає політолог Максим Жаров.

Експерт нагадав про слова Дегрярева, який помітив, що в масових акціях беруть участь іноземці і це нібито підтверджують дані правоохоронних органів.

«Такі висловлювання для хабаровської команди, звичайно ж, непереконливі. Більш того, це розсердить людей, які збираються вийти на чергову акцію. Він розпалює протест», — сказав експерт в коментарі для кореспондента «Росбалта».

Така поведінка політолог пояснив тим, що Дегтярьов виконує роль тимчасового керівника регіону. «У нас вже був прецедент. У 2018 році в Хакасії призначили в.о. Михайла Развозжаєва, коли, власне, Кремлю не вдалося просунути свого кандидата. Потім в результаті виборів, незважаючи на протидію центру, переміг комуніст, і Развозжаєв відправився в Загальноросійський народний фронт, — нагадав політолог. — Зараз, мені здається, Дегтярьову пообіцяли точно таку ж кар’єрну траєкторію: „Ти тут посидь якийсь час, а потім ми тебе перекинем в інший регіон або на якусь федеральну посаду в рамках расторговкі з Жириновським у справі Фургала“. Тому він і не спілкується з народом, дистанціюється від спілкування з протестуючими».

Раніше Максим Жаров припустив, що Кремль готується до силового розгону протестів в Хабаровську.