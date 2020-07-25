У Києві на Броварському проспекті у суботу, 25 липня, відбулося масштабне ДТП за участю вантажівки. Попередньо, є постраждалі.

Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook, відзначивши, що інцидент стався неподалік від птахофабрики.

«Масштабне ДТП з постраждалими у Києві на Броварському проспекті, біля птахофабрики: легковий автомобіль протаранив вантажівку і відправив його у білборд», – йдеться в пості.

В Києві сталося масштабне ДТП з вантажівкою

В Києві сталося масштабне ДТП з вантажівкою

Про постраждалих також написали на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. Там зазначили, що аварія сталася в напрямку Броварів.

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот